A Garlasco, durante l’indagine, si sarebbe notato che Andrea Sempio si sarebbe sporto sulle scale, osservando il corpo di Chiara. Sul terzo gradino si sarebbero trovate tracce dell’arma. Questa informazione è stata riferita dagli inquirenti nel corso delle indagini. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze o sui risultati degli esami effettuati in merito alle tracce trovate.

Andrea Sempio si sarebbe sporto sulle scale, facendo perno con la punta del piede sul gradino zero e poggiando una mano sulla parete destra del disimpegno generando, così, l’impronta 33. Di più, sul terzo gradino della scala in fondo alla quale è stato ritrovato il corpo di Chiara Poggi ci sarebbe un segno lasciato dalla possibile arma del delitto. Dettagli, questi, che vengono fuori dalla consulenza di Cristina Cattaneo incrociata con i dati raccolti dalla Bpa dei Ris di Cagliari, che hanno generato una ricostruzione 3D del delitto di Garlasco. L'arma del delitto sul terzo gradino Andrea Sempio e l'impronta 33 Garlasco, Cataliotti...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio si sarebbe sporto sulle scale: sul gradino 3 ci sarebbero le tracce dell'arma

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