Secondo quanto riferito dalla Procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe percorso un tratto di strada davanti alla casa di Chiara non per caso. I magistrati sostengono che il suo passaggio non fosse casuale, e si basano su elementi raccolti durante le indagini. La vicenda riguarda un episodio di cui si sta occupando l’autorità giudiziaria, che ha disposto accertamenti sulla sequenza dei movimenti dell’uomo.

Per la Procura di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato per caso, dopo aver "notato la presenza di un'ambulanza e di diverse persone", come mise a verbale, in via Pascoli a Garlasco, davanti alla villetta dei Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, dopo che in mattinata Chiara era stata uccisa, per l'accusa, dal commesso allora 19enne. Di quel suo passaggio davanti all'abitazione nei mesi scorsi erano riemerse anche alcune foto. Il percorso. Negli atti gli inquirenti, riportando pure delle piantine della zona, scrivono che "non si capisce per quale motivo" Sempio in auto col padre, dopo le ore 15 di quel giorno, passando da casa della nonna del ragazzo a quella familiare, "avrebbe dovuto transitare all'altezza di via Pascoli", dato che non era lungo il percorso, anzi si trovava "esattamente nella direzione opposta".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio e lo “strano” tragitto in auto davanti a casa di Chiara. I pm: “Non ci passò per caso”

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