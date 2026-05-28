Ancora nessun progetto per la riapertura del bar e della ciclostazione di Porta Nuova

Sono passati oltre cinque mesi dalla chiusura del bar e della ciclostazione di Porta Nuova in piazza Enrico Berlinguer. Il Comune di Pescara non ha ancora annunciato piani o date per la riapertura di queste strutture. La decisione di chiudere è stata presa più di cinque mesi fa, ma non sono stati comunicati aggiornamenti ufficiali sul loro futuro. La situazione rimane invariata e senza modifiche.

Sono ormai passati più di 5 mesi da quando il Comune di Pescara ha deciso di chiudere il bar e la ciclostazione di Porta Nuova in piazza Enrico Berlinguer. E come temevano gli abitanti della zona i locali sono stati lasciati in uno stato di abbandono.Abbandono che si riflette anche nello spazio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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