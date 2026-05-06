La riapertura della ' Magna Capitana' è ancora un miraggio | lavori prorogati di altri 45 giorni

La riapertura della biblioteca 'la Magna Capitana' di Foggia resta ancora in forse, con i lavori che sono stati prorogati di altri 45 giorni. Nonostante ci sia stato un dialogo aperto e positivo con le autorità regionali, c’è chi esprime insoddisfazione per i continui ritardi nei lavori di ristrutturazione. La situazione continua a essere in stand-by, senza una data certa per il ritorno alla normalità.

Dialogo con la Regione aperto e positivo, ma c'è insoddisfazione per il continuo slittamento dei tempi di realizzazione dei lavori (e quindi per la riapertura) della biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia.Lo denuncia il Comitato per la riapertura della Biblioteca, che prende atto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Chiusura 'Magna Capitana', positivo il sopralluogo in biblioteca: lavori in linea con il cronoprogrammaA fare il punto è stato Mario Nobile, fiducioso che i lavori stiano procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e, al momento, non si registrano... Leggi anche: La riapertura rimandata: al P1 di Abano Terme servono ancora alcuni giorni di lavori Contenuti di approfondimento Si parla di: Biblioteca della Magna Capitana, si allungano ancora i lavori di ristrutturazione. Biblioteca provinciale, un altro rinvio: slitta ancora la riaperturaL'analisi del Comitato per la riapertura della Biblioteca la Magna Capitana'', che prende atto dell’aggiornamento fornito dall’Assessora regionale alla Cultura, sullo stato di avanzamento dei lavori ... foggiacittaaperta.it Biblioteca della Magna Capitana, si allungano ancora i lavori di ristrutturazioneChiusa da tre anni, avrebbe dovuto riaprire ad aprile, ma l'azienda appaltatrice ha chiesto un nuovo rinvio di 45 giorni ... rainews.it