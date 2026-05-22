Famiglia del bosco progetto della nuova casa non ancora depositato | l' incontro tecnico a Palmoli

Prosegue il percorso legato alla vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco". Il progetto per la ristrutturazione e il recupero del casolare agricolo destinato a ospitare Nathan Trevallion e Catherine Birmingham non è stato ancora depositato al Comune di Palmoli. Lo riferisce l'agenzia LaPresse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Famiglia nel bosco, parla la maestra dei tre bambini - Vita in Diretta 14/01/2026

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