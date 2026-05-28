Ancona riapre l’ex Cobianchi | nuova aula studio per 130 studenti
L’ex Cobianchi ad Ancona riapre come nuova aula studio, capace di ospitare 130 studenti. L’accesso alla struttura è riservato esclusivamente agli studenti universitari, con controlli all’ingresso. L’apertura serale, prevista fino a tardi, mira a favorire gli studi e a ridurre la presenza di persone in piazza durante le ore notturne. La riapertura si inserisce in un progetto di riqualificazione della zona, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza in piazza Roma.
? Punti chiave Come si accede alla nuova aula senza essere studenti universitari?. Perché l'apertura serale dovrebbe migliorare la sicurezza in Piazza Roma?. Chi finanzierà il mantenimento di questo nuovo spazio multifunzionale?. Cosa cambierà per la vita sociale di Ancona con questo progetto?.? In Breve Finanziamento di 180 mila euro dalla Fondazione Cariverona per il progetto Aule Aperte.. Accesso tramite University Card o codice temporaneo per 130 posti in Piazza Roma.. Apertura dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 22:30 con guardia giurata notturna.. Collaborazione tra l'assessore Marco Battino e il rettore Enrico Quagliarini per l'integrazione urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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L'ex Cobianchi diventerà un'aula studio capace di accogliere fino a 130 personeAncona si sta preparando a inaugurare un nuovo spazio dedicato agli studenti nel centro della città.
Temi più discussi: Una nuova aula studio nel cuore di Ancona, riapre in piazza Roma l'ex Cobianchi; L’ex Cobianchi riapre come aula studio pubblica; Nuova aula studio in pieno centro. Arriva anche il plauso del ministro; Torna il Balcone del golfo. Sarà un bar ristorante: la creatura dei Contini.
Una nuova aula studio nel cuore di Ancona, riapre in piazza Roma l'ex Cobianchi x.com
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