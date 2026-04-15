L' ex Cobianchi diventerà un' aula studio capace di accogliere fino a 130 persone

Ancona si sta preparando a inaugurare un nuovo spazio dedicato agli studenti nel centro della città. L’ex Cobianchi di piazza Roma sta per diventare un’aula studio, con una capienza di circa 130 persone. L’allestimento dell’ambiente è ormai quasi completato, e nei giorni scorsi l’assessore all’Università ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori. La struttura sarà aperta al pubblico a breve.

ANCONA – Ancona si prepara ad aprire un nuovo spazio dedicato agli studenti nel cuore della città.È in fase conclusiva l’allestimento dell’aula studio all’ex Cobianchi di piazza Roma, dove nei giorni scorsi l’assessore all’Università Marco Battino ha effettuato un sopralluogo per verificare.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Iran, Meloni in Aula mette all'angolo il Pd: "Non volete accogliere l'appello all'unità". Poi la stoccata sul "campione di democrazia" SanchezVoglio "relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse... Nuovi colori per accogliere ogni anno 10mila personeIl Centro Sammartini, il punto unico di accesso ai servizi cittadini per le persone senza dimora, ora è più colorato e accogliente grazie a ColorAid,...