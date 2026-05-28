L’Europa sta adottando misure diverse nei confronti della Cina, mostrando una divisione tra le politiche ufficiali e le azioni delle imprese. La politica europea si impegna in strategie più restrittive, mentre alcune aziende continuano a mantenere relazioni strette con il mercato cinese. La discrepanza tra le due realtà evidenzia una differenza di approccio che si manifesta anche nei settori industriali e commerciali.

Eppure l’Europa, quella politica, ce la sta mettendo tutta. Forse sono le imprese a non aver capito bene il problema. Nonostante la spinta dell’Unione verso il de-risking, mediante un lento ma inesorabile lavorio per una regolamentazione che imponga alle aziende del Vecchio continente di privilegiare prodotti made in Europe a discapito di quelli made in China, un numero crescente di aziende europee sta mantenendo o espandendo la presenza in Cina per restare competitiva sul mercato globale. E questo mentre Bruxelles prova ad arginare, sostenuta da uno stuolo di Paesi che non ne possono più di vedere le proprie industrie costantemente sotto la pressione della concorrenza cinese, l’avanzata del Dragone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anche sulla Cina l’Europa si scopre a due velocità

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