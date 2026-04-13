Cina-Europa | boom sulla rotta Xìan-Baku i tempi si dimezzano

Una nuova rotta tra Cina e Europa sta riducendo significativamente i tempi di consegna delle merci. Tra le pianure dello Shaanxi e le coste dell’Azerbaigian, si sta sviluppando un percorso logistico che collega direttamente le due aree, modificando i tradizionali tempi di transito. Questa via, denominata rotta Xìan-Baku, sta diventando sempre più utilizzata per il trasporto di merci tra i due continenti.

Tra le pianure dello Shaanxi e le coste dell’Azerbaigian si sta tracciando una nuova linea logistica che sta trasformando i tempi della merce. Nel primo trimestre del 2026, la rotta ferroviaria che collega Xìan a Baku ha registrato un’impennata senza precedenti, con un incremento del 150% dei viaggi rispetto all’anno precedente, consolidando un corridoio che promette di accorciare drasticamente le distanze tra la Cina e l’Europa. I dati raccolti tra gennaio e marzo indicano che sono stati effettuati ben 85 viaggi lungo questo percorso transcaspico. Il tragitto parte dal capoluogo della provincia nord-occidentale cinese, Xìan, attraversa il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina-Europa: boom sulla rotta Xìan-Baku, i tempi si dimezzano China Railway Express, boom di viaggiatori per la rotta transcaspica Xìan-BakuXI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La rotta transcaspica del China Railway Express (Xìan) ha registrato una forte crescita nel primo trimestre del... San Giovanni di Dio polo d’eccellenza: le nuove procedure endoscopiche dimezzano i tempi di degenzaFIRENZE – L’ospedale San Giovanni di Dio si consolida come polo d’eccellenza per le malattie dell’apparato digerente, introducendo procedure...