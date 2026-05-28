Anche il centrosinistra apre a Orizzonte per Lecco

Il centrosinistra, che sostiene l’attuale sindaco, ha aperto alla possibilità di un apparentamento con il movimento Orizzonte per Lecco, che ha ottenuto circa il 5,2% dei voti alle ultime elezioni. Questa decisione riguarda il ballottaggio previsto per i primi di giugno e mira a rafforzare le candidature in vista della seconda tornata elettorale.

Non solo il centrodestra, ma anche il centrosinistra che sostiene Mauro Gattinoni ha aperto all'apparentamento con Orizzonte per Lecco, detentore di un pacchetto di voti che si aggira intorno al 5,20%, fondamentale in vista del ballottaggio del 7-8 giugno.Ballottaggio, la coalizione Gattinoni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Orizzonte per Lecco apre all'apparentamentoOrizzonte per Lecco, che raccoglie il 5,20% dei consensi, ha annunciato la disponibilità a un apparentamento elettorale.

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La maggioranza è fortemente divisa su politica estera ed Ucraina, basta confrontare ultime dichiarazioni di Tajani e Salvini, ed ovviamente vogliono accelerare e parlare solo della legge elettorale. Ed il centrosinistra ci casca come un pero. Niente di nuovo all' x.com

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