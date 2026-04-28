A Caserta si è svolto il IV Congresso dei Giovani Democratici della Campania, durato due giorni e tenutosi presso l’Hotel Europa. L’evento ha visto confronti tra i partecipanti su temi legati all’attivismo giovanile e alla partecipazione politica. Durante il congresso, sono stati discussi obiettivi di unità e azione per il futuro del movimento e per coinvolgere i giovani nelle questioni politiche della regione.

“Bisogna che torni l’azione calda, appassionata che superi i dissidi, e ci concilia con noi stessi e con altri perché invece di costruire sillogismi crea un mondo nuovo tutti i giorni.” Da cento anni dalla sua morte, il mondo non sembra aver imparato la lezione. In un contesto segnato da profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali, i giovani hanno dimostrato di non essere disaffezionati alla politica, come spesso si pensa. Sono selettivi e decidono di agire in base a ciò che reputano importante. È fondamentale tracciare una nuova strada, non fatta solo di discorsi, ma di azione politica, partecipazione e unità. Su questi valori si svolgerà il IV Congresso dei Giovani Democratici della Campania, il 1° e 2 maggio al Hotel Europa a Caserta.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Giovani Democratici Campania, a Caserta il IV Congresso: “Unità e azione per costruire il futuro”

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