Anthony Lo Bianco è stato scelto come nuovo presidente della Commissione Legalità del Consiglio Nazionale dei Giovani. La sua nomina è stata annunciata di recente e segue le elezioni interne del organismo. La Commissione si occupa di promuovere iniziative e progetti legati alla legalità tra i giovani, coinvolgendo rappresentanti di diverse regioni italiane. La sua elezione rappresenta un passo importante per l’attività dell’organismo.

Anthony Lo Bianco è stato eletto presidente della Commissione Legalità del Consiglio Nazionale dei Giovani. Un incarico che, nelle sue prime dichiarazioni, assume un significato che va oltre la dimensione istituzionale, diventando per lui un vero e proprio messaggio sociale e politico rivolto alle nuove generazioni e ai territori più fragili del Paese. Lo Bianco ha sottolineato come la sua elezione rappresenti non solo un riconoscimento personale, ma anche il racconto di un percorso collettivo che affonda le radici nel Sud e nelle sue comunità. Un Sud spesso descritto attraverso le sue difficoltà, ma che, nelle sue parole, continua a esprimere dignità, resilienza e capacità di rinascita.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Anthony Lo Bianco eletto presidente della Commissione Legalità del Consiglio Nazionale dei Giovani

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