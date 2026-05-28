Amt la denuncia di Usb | Saltano decine di corse disservizi si allargano a macchia d' olio

Da genovatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Usb denuncia che i disservizi sui trasporti pubblici si stanno diffondendo, con decine di corse cancellate ogni giorno. I problemi coinvolgono non solo il centro, ma anche le zone di Valpolcevera e Tigullio. La causa principale sarebbe un rallentamento nella consegna dei ricambi da parte dei fornitori, che provoca un aumento delle cancellazioni e dei disservizi. La situazione si sta aggravando con l’allargarsi dei problemi di servizio.

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Troppe corse tagliate, ormai quotidianamente, e disagi che si allargano a macchia d'olio non solo in centro ma anche e soprattutto in Valpolcevera e nel Tigullio: questa la denuncia del sindacato Usb che parla di forte rallentamento nella fornitura dei pezzi di ricambio da parte dei fornitori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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