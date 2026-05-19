Usb in presidio davanti a Tursi | Amiu rischia di finire come Amt

Oggi alcuni lavoratori del sindacato Usb hanno organizzato un presidio davanti a palazzo Tursi, in coincidenza con lo svolgimento del consiglio comunale di Genova. I rappresentanti sindacali hanno manifestato per segnalare preoccupazioni riguardo alla società Amiu, sottolineando che potrebbe affrontare problemi simili a quelli di Amt. La protesta si è svolta in modo pacifico mentre si teneva l’assise cittadina.

Presidio dei lavoratori Usb oggi davanti a palazzo Tursi, mentre era in corso il consiglio comunale di Genova. Al centro della protesta la situazione di Amiu, definita dal sindacato “sempre più drammatica”.Durante il presidio sono stati distribuiti volantini nei quali vengono denunciate le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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