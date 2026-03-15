Corse del bus saltate e disservizi | Ora un piano per garantire le linee

Le corse del bus sono state frequentemente cancellate e si sono verificati numerosi disservizi nel trasporto pubblico locale. Il Comune sta attualmente lavorando per trovare una soluzione che assicuri la continuità delle linee e riduca i problemi riscontrati dagli utenti. La situazione ha causato disagio tra i cittadini che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici.

Disservizi nel trasporto pubblico locale: il Comune è al lavoro per individuare una soluzione e garantire la continuità del servizio ai cittadini. Nei giorni scorsi, anche a seguito delle numerose segnalazioni giunte da parte dell’utenza, l’Amministrazione comunale di San Donato Milanese ha contattato la società Autoguidovie per chiedere chiarimenti in merito alle diverse corse non effettuate nelle ultime settimane, con particolare riferimento alla tratta della linea C-blu. Secondo quanto riferito dall’azienda, le difficoltà sarebbero principalmente legate alla carenza di personale, una problematica che negli ultimi mesi sta interessando diverse realtà del trasporto pubblico e che avrebbe determinato l’impossibilità di garantire con regolarità tutte le corse previste dal servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corse del bus “saltate“ e disservizi: "Ora un piano per garantire le linee" Articoli correlati Leggi anche: Corse degli autobus saltate: "Gravi disservizi sulla linea S4 da Villagrappa verso il Centro Studi" Autisti in malattia, Fse corre ai ripari: "Domani corse bus per garantire esigenze dei pendolari"Ferrovie del Sud Est si è scusata con i viaggiatori per i disagi causati dall’improvvisa e imprevedibile emergenza, precisando che per il 18 febbraio... Approfondimenti e contenuti su Corse del bus saltate e disservizi Ora... Temi più discussi: Corse del bus saltate e disservizi: Ora un piano per garantire le linee; Sprofondano i tombini della stazione, stop alle corse bus a Montebello; Giornata nera per i bus a Sanremo, saltato il 60 % delle corse; Autobus ’saltati’: Gravi disservizi per i cittadini. Corse del bus saltate e disservizi: Ora un piano per garantire le lineeIl Comune di San Donato chiede chiarimenti ad Autoguidovie dopo le segnalazioni dei pendolari. Il nodo della carenza del personale e la richiesta di rimodulare il collegamento per non penalizzare gli ... ilgiorno.it Giornata nera per i bus a Sanremo, saltato il 60 % delle corseSanremo – Oltre il 60 per cento delle corse di Riviera Trasporti all’interno del Comune di Sanremo saltato, con studenti, lavoratori, casalinghe, pensionati in attesa per ore alle fermate, sia in ... ilsecoloxix.it Nelle immagini, corse fra i corridoi del pronto soccorso e prese in giro dei cadaveri facebook