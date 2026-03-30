Fiumicino verso le ecobox in via Torre Clementina | Pronti prima dell’estate

Da cdn.ilfaroonline.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è tenuto a Fiumicino un incontro tra gli assessori alle Attività Produttive e all’Ambiente e alcuni commercianti di via Torre Clementina. L’obiettivo era discutere l’installazione delle ecobox nella zona, con l’intenzione di completarli prima dell’arrivo dell’estate. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e commercianti locali, senza ulteriori dettagli sui temi trattati.

Fiumicino, 30 marzo 2026 – Si è svolto questa mattina l’ultimo incontro tra l’assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa e una rappresentanza dei commercianti di via Torre Clementina. Il confronto segna il passaggio conclusivo per la definizione del progetto relativo alle ecobox, destinate a raccogliere i rifiuti prodotti dalle attività commerciali della strada. L’obiettivo dell’intervento è quello di evitare che le attività prive di spazi adeguati all’interno dei locali siano costrette a lasciare i rifiuti all’esterno, una situazione che negli anni ha provocato disagi e la presenza di cumuli visibili lungo la via. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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