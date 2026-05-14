L’aeroporto di Agrigento inserito nel Programma dell’Enac la soddisfazione degli architetti

L’aeroporto di Agrigento, situato nella Piana di Licata, è stato inserito nel Programma nazionale degli aeroporti predisposto dall’Enac. La notizia è stata accolta con soddisfazione dagli architetti coinvolti nel progetto, che considerano questa decisione un passo fondamentale per portare avanti la realizzazione dell’infrastruttura aeroportuale. La scelta rientra nelle iniziative del piano nazionale di sviluppo del settore aeronautico.

“Lo diciamo da tempo: l'inserimento dello scalo della Piana di Licata nel Programma nazionale degli aeroporti elaborato dall’Enac, costituisce un passo importantissimo per la concreta realizzazione dell’infrastruttura”. Con queste parole il presidente dell'Ordine degli architetti di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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