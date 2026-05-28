Amnesty International Italia ha scelto Pisa | la 41° Assemblea generale sotto la Torre

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 al 31 maggio, Pisa accoglierà la 41ª Assemblea Generale di Amnesty International Italia. L’evento si terrà sotto la Torre, coinvolgendo rappresentanti dell’organizzazione provenienti da diverse regioni italiane. La sede dell’assemblea sarà all’interno di un edificio storico nel centro della città, con incontri e discussioni programmati per tre giorni consecutivi.

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Pisa, 26 maggio 2026 – Dal 29 al 31 maggio Pisa ospiterà la 41° Assemblea Generale di Amnesty International Italia. L'appuntamento annuale si aprirà ufficialmente nella giornata di venerdì 29 con un flash mob e un convegno dedicato all'analisi e al contrasto delle pratiche autoritarie. Il primo appuntamento è alle 15.30 nella storica piazza dei Cavalieri, dove circa 300 persone attiviste daranno vita a un flash mob dal titolo "L’umanità deve vincere". L'iniziativa metterà in scena una rappresentazione simbolica del confronto tra i sistemi di potere oppressivi e la forza dei diritti umani, mostrando che l’azione collettiva e la solidarietà possono abbattere i muri dell'autoritarismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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