A Pisa con un flash mob la 41ª assemblea generale di Amnesty International Italia

A Pisa si svolgerà dal 29 al 31 maggio 2026 la 41ª assemblea generale di Amnesty International Italia. L’evento inizierà con un flash mob e un convegno dedicato alla discussione delle pratiche autoritarie. La manifestazione si terrà presso una sede ancora da definire e coinvolgerà membri dell’organizzazione provenienti da tutta Italia. È previsto anche un programma di incontri e interventi sui temi dei diritti umani e della libertà di espressione.

Dal 29 al 31 maggio 2026 Pisa ospiterà la 41ª assemblea generale di Amnesty International Italia. L'appuntamento annuale si aprirà ufficialmente nella giornata di venerdì 29 con un flash mob e un convegno dedicato all'analisi e al contrasto delle pratiche autoritarie.Il primo appuntamento è alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: 25 aprile: flash mob tricolore con 1.000 bandiere a Italia in Miniatura

Némésis in Italia: flash mob a Milano e Torino contro gli stupratoriIl collettivo francese Némésis ha stabilito una presenza operativa sul territorio italiano, importando la sua ideologia del femminismo identitario.

Amnesty Italia: un corso per difendersi dalla Polizia/ FdI: Iniziativa indegna e delegittimantePresentato dal quotidiano il Giornale (ma del quale non si trova nessuna traccia ufficiale online), il corso organizzato da Amnesty Italia sulla Polizia e sui diritti umani ha creato un vero e ... ilsussidiario.net