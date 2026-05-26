Oltre l' abisso parte da Palermo la campagna nazionale per i 65 anni di Amnesty International

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amnesty International ha avviato una campagna nazionale intitolata “Oltre l'abisso: la tutela dei diritti è la sola igiene del mondo” per celebrare i suoi 65 anni. La campagna ha preso il via da Palermo e si focalizza sulla difesa dei diritti umani.

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Si chiama “Oltre l'abisso: la tutela dei diritti è la sola igiene del mondo” la campagna nazionale con la quale Amnesty International festeggia i suoi 65 anni di vita. Una campagna che parte da Palermo e che vede come fulcro l'opera “Passepartout for freedom” dell'artista Arrigo Musti, che sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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