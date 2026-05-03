Record a 14 anni | esordisce il più giovane arbitro d’Italia

Un ragazzo di 14 anni ha fatto il suo debutto ufficiale come arbitro, diventando il più giovane in Italia a svolgere questo ruolo. Durante la partita, ha dovuto affrontare la pressione di gestire un evento di livello competitivo e ha mantenuto la concentrazione sul campo. La sua prestazione tecnica è stata monitorata da un arbitro esperto, che ha seguito le sue decisioni e il suo comportamento durante l’intera gara.

? Cosa scoprirai Come ha gestito la pressione del campo durante il debutto ufficiale?. Chi ha supervisionato la sua prestazione tecnica durante la partita?. Quale riconoscimento speciale hanno deciso di consegnargli i dirigenti locali?. Come influirà questo record sul suo percorso nella sezione AIA?.? In Breve Federico Ottaviani è nato a Madrid il 20 aprile 2012.. L'osservatore Silvano Olmi ha seguito il debutto a Blera.. La sfida under 14 tra Blera e Celleno è finita 10 a 2.. Il presidente Ennio Mariani ha lodato la formazione della sezione Viterbo.. Il campo sportivo di Blera ha ospitato questa mattina l’esordio di Federico Ottaviani, il quale è diventato ufficialmente il più giovane arbitro d’Italia dopo aver superato l’esame solo quattro giorni dopo il compimento dei 14 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record a 14 anni: esordisce il più giovane arbitro d’Italia Notizie correlate Denzel Seedorf esordisce nel Milan Futuro: dopo 14 anni la tradizione di famiglia in rossonero continuaA distanza di 14 anni dall'ultima volta di un Seedorf in rossonero tra i professionisti, il giovane Denzel ha debuttato ufficialmente con il Milan... Non una di meno: “Nel 2026 già 10 femminicidi. La vittima più giovane aveva 14 anni”Tempo di lettura: < 1 minutoIl movimento Non una di meno ha diffuso i dati del proprio Osservatorio sulla violenza di genere nel 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Schwazer, impresa a 41 anni: record italiano nella maratona di marcia; Schwazer da record: a 41 anni torna e vince; Schwazer pazzesco: impresa a 41 anni. Fa il record italiano nella maratona di marcia a Francoforte; Impresa di Schwazer, record italiano nella maratona di marcia. La velocità mondiale ha un nuovo fenomeno! Melanie Doggett rasenta gli 11 a 14 anni: fulmine da recordMelanie Doggett ha soltanto 14 anni e ha corso i 100 metri in un perentorio 11.01: si tratta di un tempo semplicemente sensazionale per una ragazza della ... oasport.it Trump, sondaggio boccia il presidente: Iran e economia, disapprovazione record x.com Stramilano, oltre 62.500 in strada. Record nella mezza maratona, vittoria per Mark Kiptoo. facebook