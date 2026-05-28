Amir Spa chiude un’epoca | approvata la liquidazione della storica società patrimonio da oltre 40 milioni

L’assemblea dei soci di Amir Spa ha approvato la liquidazione della società, con un patrimonio di oltre 40 milioni di euro. La riunione si è svolta giovedì 28 maggio. Durante l’incontro è stato anche approvato il bilancio del 2025, che ha registrato un utile di 257 mila euro, per il decimo anno consecutivo. La liquidazione segna la fine di un’epoca per la storica azienda.

Si è tenuta giovedì, 28 maggio, l’assemblea dei soci di Amir Spa. All’ordine del giorno della parte ordinaria dei lavori figurava l’approvazione del bilancio aziendale del 2025, che per il decimo anno consecutivo chiude in utile, precisamente 257 mila euro, al netto delle imposte. I soci di Amir. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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