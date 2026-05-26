Estromettono il parente fragile dalla sua società e saccheggiano il suo patrimonio | sequestrati oltre 14 milioni
Sono stati sequestrati più di 14 milioni di euro e sono stati indagati parenti e professionisti legati a un imprenditore bergamasco in condizione di fragilità. I coinvolti avrebbero estromesso il soggetto dalla gestione della sua società e sottratto il patrimonio personale. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare le modalità di azione e le eventuali responsabilità. La procedura riguarda anche presunte attività di saccheggio dei beni dell’imprenditore e di esclusione dalla partecipazione societaria.
Sono stati indagati i parenti e alcuni professionisti che gravitavano attorno a un imprenditore bergamasco, che è in condizione di fragilità. Gli indagati avrebbero approfittato di questo per estrometterlo dalla società e saccheggiarne il patrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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