Estromettono il parente fragile dalla sua società e saccheggiano il suo patrimonio | sequestrati oltre 14 milioni

Notizia in breve

Sono stati sequestrati più di 14 milioni di euro e sono stati indagati parenti e professionisti legati a un imprenditore bergamasco in condizione di fragilità. I coinvolti avrebbero estromesso il soggetto dalla gestione della sua società e sottratto il patrimonio personale. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare le modalità di azione e le eventuali responsabilità. La procedura riguarda anche presunte attività di saccheggio dei beni dell’imprenditore e di esclusione dalla partecipazione societaria.