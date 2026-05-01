Assemblea No Ponte in vista una nuova protesta ad agosto | sollecitata la liquidazione della Spa

L'8 agosto si terrà una nuova manifestazione organizzata dal movimento No Ponte, che rinnova la propria presenza in piazza. Sul loro profilo social, i promotori chiedono la liquidazione della Spa incaricata del progetto e insistono affinché l’intervento di costruzione venga definitivamente sospeso. La protesta si inserisce in un ciclo di mobilitazioni contro i lavori previsti e contro il completamento dell’opera.

"L'otto agosto i No ponte saranno nuovamente in piazza. Costruiamo insieme le condizioni per la liquidazione della Stretto di Messina Spa e facciamo in modo che il progetto di devastazione annunciato più volte venga definitivamente cacciato dal nostro territorio" - quanto si legge sui social. Il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Addio Hoepli, l’assemblea dei soci vota per la messa in liquidazione della società. Tremano 89 lavoratori

Milano, liquidazione libreria Hoepli: la protesta dei dipendentiL’assemblea dei soci di Hoepli, storica casa editrice milanese, ha deciso la messa in liquidazione della società.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ponte sullo Stretto di Messina, il presidente Recchi dice no al bis; Ogliastra, servizio di guardia medica potenziato per il ponte del 25 aprile.

A Messina in marcia i manifestanti No PonteA Messina il Corteo nazionale No Ponte: partenza nel primo pomeriggio da piazza Castronovo, prosecuzione su via Garibaldi fino all'incrocio con via Primo Settembre, dove poi i manifestanti si ... rainews.it

E' record al corteo no ponte a Messina, 'siamo 15 mila'Gli organizzatori della manifestazione contro il ponte, a Messina, con lo slogan Lo stretto non si tocca gioiscono per il record di partecipazione, siamo 15 mila dicono, sotto una pioggia battente ... ansa.it

"A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individ - facebook.com facebook

Delfin, oggi l'assemblea della 'cassaforte' della famiglia Del Vecchio. Leonardo Maria punta ad acquisire le due quote dei fratelli Paola e Luca per 10 miliardi di euro: diventerebbe così primo socio della holding con il 37,5%. I dettagli, con @elisaapiazza x.com