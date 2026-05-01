Assemblea No Ponte in vista una nuova protesta ad agosto | sollecitata la liquidazione della Spa

Da messinatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8 agosto si terrà una nuova manifestazione organizzata dal movimento No Ponte, che rinnova la propria presenza in piazza. Sul loro profilo social, i promotori chiedono la liquidazione della Spa incaricata del progetto e insistono affinché l’intervento di costruzione venga definitivamente sospeso. La protesta si inserisce in un ciclo di mobilitazioni contro i lavori previsti e contro il completamento dell’opera.

"L'otto agosto i No ponte saranno nuovamente in piazza. Costruiamo insieme le condizioni per la liquidazione della Stretto di Messina Spa e facciamo in modo che il progetto di devastazione annunciato più volte venga definitivamente cacciato dal nostro territorio" - quanto si legge sui social. Il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Addio Hoepli, l’assemblea dei soci vota per la messa in liquidazione della società. Tremano 89 lavoratori

Milano, liquidazione libreria Hoepli: la protesta dei dipendentiL’assemblea dei soci di Hoepli, storica casa editrice milanese, ha deciso la messa in liquidazione della società.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ponte sullo Stretto di Messina, il presidente Recchi dice no al bis; Ogliastra, servizio di guardia medica potenziato per il ponte del 25 aprile.

A Messina in marcia i manifestanti No PonteA Messina il Corteo nazionale No Ponte: partenza nel primo pomeriggio da piazza Castronovo, prosecuzione su via Garibaldi fino all'incrocio con via Primo Settembre, dove poi i manifestanti si ... rainews.it

E' record al corteo no ponte a Messina, 'siamo 15 mila'Gli organizzatori della manifestazione contro il ponte, a Messina, con lo slogan Lo stretto non si tocca gioiscono per il record di partecipazione, siamo 15 mila dicono, sotto una pioggia battente ... ansa.it

Trova facilmente notizie e video collegati.