Angie, concorrente di “Amici 25”, è stata eliminata all’ultimo ballottaggio prima della finale, sconfitta dal vincitore Lorenzo Salvetti. In un’intervista ha raccontato di essere cresciuta nel programma, ricevendo consigli da Lorella Cuccarini di rimanere autentica. Ha commentato il confronto con Elena, sottolineando le differenze tra loro. Ha anche accennato a una possibile collaborazione con Lorenzo, senza specificare dettagli.

Angie è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di “Amici”, arrivando a un passo dalla finale, dove è stata eliminata all’ultimo ballottaggio dal suo amico Lorenzo Salvetti, poi risultato vincitore. Durante il percorso nel talent di Canale 5 ha ottenuto anche il “Trofeo delle Radio”, assegnato dalle principali emittenti italiane. Il suo primo progetto discografico è l’EP “Sogni di vetro”, che segna l’inizio della sua carriera musicale dopo l’esperienza televisiva. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Angie in occasione del suo firmacopie a Roma presso la Discoteca Laziale dove ad attenderla c’erano tantissimi fan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici 25, intervista ad Angie: “Ad Amici sono cresciuta, Lorella Cuccarini mi ha consigliato di rimanere me stessa. Non ho mai capito il confronto con Elena, siamo diverse. Una collaborazione con Lorenzo? Vedremo”

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