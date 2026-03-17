Lucia Ilardo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto di voler mostrare la vera sé alle persone. Ha spiegato di essere pronta a innamorarsi nella casa del Grande Fratello Vip e ha precisato che con Lorenzo c’è un’amicizia, mentre con Rosario si è trovata a essere bloccata ovunque. La sua presenza nel reality è imminente.

Dopo l’esperienza di Temptation Island, Lucia Ilardo si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La giovane influencer si appresta a varcare la porta rossa arrivando con un bagaglio di pettegolezzi e recenti conoscenze che promettono di fare scintille sui social sin dai primi giorni. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Lucia Ilardo. La giovane ha confidato il motivo che l’ha spinta a partecipare al reality: “ Allora, ho deciso di partecipare al Grande Fratello anche per farmi conoscere. In passato avevo già partecipato a un reality TV, ma quello prevedeva un percorso di coppia. Questa volta, invece, volevo dare alle persone la possibilità di conoscere chi è davvero Lucia” Dopo Temptation, Lucia aveva vissuto momenti difficili per le critiche ricevute. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, intervista esclusiva a Lucia Ilardo: “Voglio far conoscere alle persone la vera Lucia. Nella casa sono pronta ad innamorarmi, con Lorenzo siamo amici. Rosario? Mi ha bloccata ovunque”

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