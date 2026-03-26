Targa falsa e arnesi da scasso | scatta la denuncia per due
Due persone sono state denunciate dopo essere state trovate in possesso di una targa falsa e strumenti da scasso. L’intervento è stato eseguito in conformità alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino. Durante i controlli, sono stati rinvenuti gli oggetti e la targa contraffatta, che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. La vicenda è al momento al vaglio degli investigatori.
Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione ai comuni maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi. Nella giornata di ieri, ad Atripalda, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato lungo Via Appia un’autovettura con targa straniera con a bordo due individui che, alla vista della “Gazzella”, assumevano un atteggiamento sospetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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