Targa falsa e arnesi da scasso | scatta la denuncia per due

Due persone sono state denunciate dopo essere state trovate in possesso di una targa falsa e strumenti da scasso. L’intervento è stato eseguito in conformità alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino. Durante i controlli, sono stati rinvenuti gli oggetti e la targa contraffatta, che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. La vicenda è al momento al vaglio degli investigatori.

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con particolare attenzione ai comuni maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia a fini preventivi sia per garantire tempestivi interventi operativi. Nella giornata di ieri, ad Atripalda, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato lungo Via Appia un’autovettura con targa straniera con a bordo due individui che, alla vista della “Gazzella”, assumevano un atteggiamento sospetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Targa falsa e arnesi da scasso: scatta la denuncia per due Articoli correlati In giro con gli arnesi da scasso, scatta la denuncia per tre uominiI carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un 45enne, un 32enne e un 30enne, i primi due residenti nel comune di San Pietro Clarenza e il... Portici: fermati due ladri con arnesi da scasso e targa rubataNel cuore pulsante di Portici, lungo il Corso Garibaldi, la mattina del 5 marzo 2026 ha un’azione decisa delle forze dell’ordine che ha interrotto... Una selezione di notizie su Targa falsa Cagliari, nell’auto una targa di prova fasulla: 48enne multato e nei guaiGli agenti hanno intercettato una Peugeot 207 che circolava esponendo una targa prova sovrapposta a quella originale del mezzo ... cagliaripad.it S.Pietro Vernotico, guidava auto con targa falsa e con la patente sospesa: denunciato un giovaneCircolava come se nulla fosse a bordo di un'auto con targa falsificata, senza assicurazione e con la patente sospesa, ma il suo viaggio è finito sotto sequestro grazie all’intuito dei Finanzieri della ... lagazzettadelmezzogiorno.it