Matera interrogazione sul futuro della senologia all’ospedale
A Matera si svolge un'interrogazione riguardante il futuro della senologia nell’ospedale locale. Le domande principali riguardano le modalità di accesso alle cure oncologiche per le donne della zona e gli effetti della delibera 691 sulla chirurgia senologica. La discussione si concentra sugli aspetti organizzativi e sulle possibili modifiche ai servizi offerti nel settore. Nella riunione sono stati presi in esame i provvedimenti già adottati e le future strategie di intervento.
? Domande chiave Come cambierà l'accesso alle cure oncologiche per le donne materane?. Quali impatti avrà la delibera 691 sulla chirurgia senologica locale?. Chi dovrà rispondere delle criticità emerse nel percorso di cura?. Perché il Comitato Civico chiede un confronto con l'ASM?.? In Breve Consiglieri Lacorazza e Marrese sostengono l'interrogazione di Cifarelli sulla delibera regionale 6912025.. Il paziente Enzo Scasciamacchia segnala criticità nei percorsi di cura oncologica locali.. Richiesta di tavolo con l'Assessore alla Sanità e il Direttore ASM Maurizio Friolo.. Il Comitato Civico chiede confronto istituzionale presso la IV Commissione consiliare.🔗 Leggi su Ameve.eu
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