Matera interrogazione sul futuro della senologia all’ospedale

A Matera si svolge un'interrogazione riguardante il futuro della senologia nell’ospedale locale. Le domande principali riguardano le modalità di accesso alle cure oncologiche per le donne della zona e gli effetti della delibera 691 sulla chirurgia senologica. La discussione si concentra sugli aspetti organizzativi e sulle possibili modifiche ai servizi offerti nel settore. Nella riunione sono stati presi in esame i provvedimenti già adottati e le future strategie di intervento.

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