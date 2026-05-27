Rispetto per l' ambiente gli alunni della scuola elementare protagonisti del progetto ' Seminiamo cura'
Nell’ ambito del progetto triennale "La scuola è la città" che coinvolge il 3° Circolo didattico di Cesena, la scuola Primaria Saffi ha sviluppato il progetto "Seminiamo cura". Ogni classe ha declinato, in modi diversi, la cura per il suolo e i suoi abitanti, per l’ambiente, per la città e i suoi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
SEMI DI FUTURO: IL VIAGGIO GREEN DELLA SCUOLA ZARFATI-CARCIANO
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