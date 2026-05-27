Rispetto per l' ambiente gli alunni della scuola elementare protagonisti del progetto ' Seminiamo cura'

Nell’ ambito del progetto triennale "La scuola è la città" che coinvolge il 3° Circolo didattico di Cesena, la scuola Primaria Saffi ha sviluppato il progetto "Seminiamo cura". Ogni classe ha declinato, in modi diversi, la cura per il suolo e i suoi abitanti, per l’ambiente, per la città e i suoi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SEMI DI FUTURO: IL VIAGGIO GREEN DELLA SCUOLA ZARFATI-CARCIANO

Notizie e thread social correlati

Nel ricordo del patriota forlivese alunni e docenti celebrano il 70esimo anniversario della scuola elementareIl 10 aprile, alunni e insegnanti si sono riuniti per festeggiare il settantesimo anniversario della scuola elementare ‘Aurelio Saffi’, fondata nel...

Terni, gli alunni della scuola Marconi campioni regionali di pallamano: TUTTI I PROTAGONISTIGli studenti della scuola Marconi di Terni hanno conquistato la qualificazione alla fase nazionale di pallamano.

Temi più discussi: ECOSofia - Summer School ISPRA su Etica e comunicazione ambientale — Italiano; Mobilità sostenibile: cos'è, i progetti, gli esempi e gli incentivi per l'ambiente; Turismo sostenibile e biodiversità: martedì 2 giugno al via il progetto FISE-WWF Italia all’Oasi di Macchiagrande; Cortemilia: torna la giornata dedicata alla cura e al rispetto per l’ambiente.

I pannelli fotovoltaici non sono neutrali rispetto al microclima urbano: installati sulle superfici sbagliate, possono riscaldare l'ambiente locale fino a 17°C in più x.com

Il rispetto come ‘Scudo alla Violenza Etica’Educare alla cultura del rispetto è fondamentale per costruire una società sostenibile La sostenibilità non è un tema che riguarda solo l’ambiente ma il modo in cui le persone convivono, collaborano e ... ambienteambienti.com

Studiare per i concorsi mentre lavoro: è la scelta giusta? reddit

Ichnusa, quando il rispetto per l'ambiente si intreccia con l'arte e la cultura: l'impegno dell'azienda tra birra, murali e donazioniSe deve finire così, non beveteci nemmeno. Uno slogan potente, diretto, immediato. Uno slogan esplicito, non fraintendibile. Uno slogan che rappresenta al meglio la filosofia di Ichnusa, da sempre ... ilmessaggero.it