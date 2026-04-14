Studenti protagonisti per l’ambiente | il liceo Buonarroti celebra la Giornata della terra

Il Liceo Scientifico Filippo Buonarroti di Pisa ha organizzato diverse iniziative in occasione della Giornata della Terra. Gli studenti hanno partecipato a attività di sensibilizzazione e progetti legati alla tutela dell’ambiente, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e il percorso di educazione civica previsto dal curriculum scolastico. La giornata ha visto coinvolgimento attivo tra i giovani, con l’intento di promuovere comportamenti sostenibili e responsabili.

Pisa, 13 aprile 2026 – Il Liceo Scientifico Filippo Buonarroti di Pisa prosegue il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con il curriculum di educazione civica d’istituto. È in questo contesto che mercoledì 22 aprile si terrà la Giornata della Terra 2026, organizzata con il patrocinio della Provincia di Pisa; un evento che coinvolgerà tre classi prime in una mattinata di cittadinanza attiva e cura del territorio. Questa interessantie iniziativa nasce grazie alla Commissione sostenibilità, formata dai docenti Erica De Lorenzo, Giacomo Vanni e...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti protagonisti per l’ambiente: il liceo Buonarroti celebra la Giornata della terra Lipari celebra la Giornata del Mare: studenti e cittadini protagonisti delle iniziative della Guardia CostieraL’arcipelago eoliano ha celebrato la Giornata del Mare con una due giorni di attività dedicate alla sensibilizzazione ambientale, alla sicurezza e... Studenti e volontari protagonisti della Settimana blu e della Giornata della costaGALLIPOLI – Sono stati circa 300 gli studenti della provincia di Lecce, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, che hanno... Chi è l’MVP @UnipolCorporate della 26^ giornata di campionato #TuttoUnAltroSport x.com Per la "Giornata del Mare", nei fondali davanti a Quarto è andata in scena una bonifica importante e concreta: i sommozzatori della guardia di Finanza di Genova, insieme ai sub di Sea Shepherd Italia, hanno recuperato reti, nasse, motori e altri rifiuti abbando - facebook.com facebook