Durante un’intervista, un ex tennista ha condiviso un retroscena su Jannik Sinner, sottolineando l’importanza di un team di professionisti che lo accompagna. Ha evidenziato come questa rete di supporto lavori su diversi aspetti della preparazione e della carriera dell’atleta. Le parole dell’ex tennista hanno messo in luce il ruolo del team nel suo sviluppo, senza entrare nel dettaglio di eventi specifici o motivazioni personali.

"Sinner ha un grande team composto da ottimi professionisti per ogni singolo aspetto importante per un tennista: fisioterapista, preparatore atletico, due allenatori di tennis. Mi è capitato di vederlo a volte al mattino, prima che iniziasse la giornata, nella palestra dei tornei, e faceva esercizi molto specifici. Esercizi noiosi, a dire il vero, se li guardi; e penso fossero noiosi anche per lui, esercizi di stabilità molto lenti". A parlare è un collega di Jannik Sinner, Domenic Thiem. "Avere la capacità di lavorare duro è un grandissimo talento di per sé. Non si tratta solo di lavorare duro, ma di essere in grado di farlo per tanti anni di fila, con costanza - ha spiegato il tennista -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il retroscena di Thiem: "Cosa mi ha impressionato"

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