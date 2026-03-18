Fabio Fognini commenta la vittoria di Jannik Sinner a Indian Wells, sottolineando gli aspetti che lo hanno colpito durante la partita. Sinner ha conquistato il suo primo successo stagionale nel torneo statunitense, portando a casa un risultato importante. Fognini ha espresso la sua opinione sui punti che, secondo lui, hanno fatto la differenza durante l’incontro.

Jannik Sinner ha ottenuto il primo successo stagionale nel prestigioso contesto di Indian Wells. Nel Masters1000 californiano, l’azzurro ha posto la propria firma, portando a 25 i titoli nel massimo circuito internazionale e soprattutto conquistando l’ultimo Big Titles che gli mancava sul cemento (outdoorindoor). Un risultato molto significativo, se si pensa all’età del tennista nostrano, diventando il più giovane infatti a raggiungere questo traguardo prima di compiere 25 anni (24 anni e 7 mesi) e precedendo in questo gli unici due in grado di realizzare quanto fatto da Jannik, ovvero lo svizzero Roger Federer e il serbo Novak Djokovic. Un... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Fognini analizza la vittoria di Sinner a Indian Wells: “Vi dico cosa mi ha impressionato di lui”

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Tutto quello che riguarda Fabio Fognini

Temi più discussi: Fognini commenta il trionfo di Sinner a Indian Wells: È migliorato in una fase del gioco. Ecco quale; Fognini: Oggi i giocatori hanno più possibilità di arrivare lontano nei Grand Slam; Fonseca lo sfida, Sinner torna letale: sofferenza e spettacolo a Indian Wells. Poi ammette: Ha un grandissimo talento; Sinner fa un altro passo nella storia: agganciato Fognini per numero di vittorie nei Masters 1000. I dettagli.

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