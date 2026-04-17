Un nuovo esame del sangue apre alla diagnosi precoce del tumore al pancreas Lo studio Usa

Un nuovo esame del sangue sviluppato negli Stati Uniti permette di individuare più precocemente il tumore al pancreas, in particolare l’adenocarcinoma duttale pancreatico. Il test è stato ideato da un team di ricercatori con il supporto del National Cancer Institute e mira a migliorare la diagnosi di questa forma tumorale, nota per la sua aggressività e prognosi sfavorevole. I risultati di questa ricerca sono stati presentati recentemente.

Un gruppo di ricercatori sostenuti dal National Cancer Institute statunitense ha sviluppato un innovativo test del sangue in grado di migliorare l’individuazione dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, una delle forme tumorali più aggressive e con prognosi sfavorevole. I risultati dello studio – come riporta il Corriere della Sera -sono stati pubblicati sulla rivista Clinical Cancer Research. Il tumore al pancreas resta infatti tra i più difficili da diagnosticare in tempo utile: nella maggior parte dei casi viene individuato quando è già in fase avanzata, riducendo drasticamente l’efficacia delle terapie. Attualmente, s olo circa il 10% dei pazienti supera i cinque anni dalla diagnosi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un nuovo esame del sangue apre alla diagnosi precoce del tumore al pancreas. Lo studio Usa Notizie correlate Tumore al pancreas, diagnosi precoce con test della saliva: lo studio con i ricercatori del Giovanni Paolo IIC'è anche la firma di tre studiosi dell'Istituto Tumori di Bari nello studio italiano che apre nuove prospettive nella diagnosi precoce del tumore... Tumore al pancreas, diagnosi precoce: il segreto è nel sangueUn semplice esame del sangue potrebbe cambiare radicalmente il destino di uno dei tumori più aggressivi e difficili da individuare: il cancro al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: USA: il nuovo test del sangue da 20 dollari che scova i tumori prima dei sintomi; Un esame del sangue da 20 dollari potrebbe individuare tumori e malattie: ecco come; Esame di Maturità 2026, perché il nuovo orale fa già discutere; Sviluppato test del sangue per diagnosi precoce di più malattie. Tumore del pancreas, identificati nel sangue due nuovi marcatori utili per la diagnosi precoceUn pannello di quattro marcatori potrebbe un giorno aiutare a individuare uno dei tumori più letali in stadi più curabili ... corriere.it Un nuovo esame del sangue per capire se un’infezione è virale o battericaUn nuovo test messo a punto dalla Duke University, in grado di leggere l’inconfondibile ‘firma’ genica di un’infezione virale o di una batterica. Aiuterà i medici, in particolare in pronto soccorso, a ... quotidianosanita.it Nato, Tajani: non credo ci sarà rottura tra Usa ed Europa “L’unità dell’Occidente è fondamentale” facebook Il Pentagono chiede alle case automobilistiche Usa di produrre armi. Le aziende coinvolte x.com