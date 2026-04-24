Alunna bocciata nonostante discalculia grave e accessi al pronto soccorso I giudici | Nessuna prova che le crisi dipendano dalla scuola

Una studentessa è stata bocciata alla fine dell’anno scolastico nonostante abbia una disabilità grave, con accessi frequenti al pronto soccorso. I genitori hanno presentato ricorso al TAR Lombardia contro il verbale di scrutinio e il provvedimento di non ammissione alla terza classe. I giudici hanno affermato che non ci sono prove che le crisi della studentessa siano collegate alle attività scolastiche.