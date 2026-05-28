La società di Maldini ha annunciato un’espansione significativa, con nuovi investimenti e accordi stipulati negli ultimi mesi. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo le critiche di un ex dirigente, che aveva definito il progetto come un “One Man Show”. La società ha diffuso un messaggio che sottolinea la crescita costante e la solidità dell’organizzazione, senza fare riferimenti diretti alle dichiarazioni precedenti.

Il Milan sta attraversando una profonda fase di ricostruzione: dopo l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, Cardinale e Ibrahimovic sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, un nuovo amministratore delegato, un nuovo allenatore e un nuovo direttore tecnico. Paolo Maldini è tra i candidati? Assolutamente no. Il patron lo ha definito un "One Man Show", chiarendo come un ritorno in rossonero sia fuori discussione. Il licenziamento del 2023 fu dovuto alla scarsa capacità di far quadrare i conti (un compito che peraltro non spetta a un direttore tecnico), unito a un'eccessiva ambizione sportiva, trascurando i bilanci. Un'accusa che ha dell'assurdo, in virtù della storia del Milan e soprattutto delle ultime novità sulla sua società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Altro che “One Man Show”, la società di Maldini continua a crescere: messaggio chiaro a Cardinale

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Police halt search as one man remains missing following boat capsizing near Cherry Beach

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Maldini replica a Cardinale: "Io one man show? Si risponde da solo..."L'ex calciatore e dirigente rossonero ha risposto a una dichiarazione del proprietario del club, che lo aveva definito incapace di fare squadra.

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Il #Milan è all'ennesima rivoluzione, la prima però totalmente decisa da Gerry #Cardinale. Ha fallito Giorgio #Furlani che è bravo con i numeri e a far tornare i conti, ma viene bocciato per non essere riuscito a costruire una macchina in cui tutte le parti lavorava x.com