Paolo Maldini ha risposto a Gerry Cardinale, che aveva definito il suo ruolo come “One Man Show” dopo il fallimento di una trattativa. Maldini ha replicato dicendo: “Gli rispondo così…” senza entrare in dettagli. La discussione riguarda le recenti tensioni tra il dirigente e il direttore tecnico del club, con Maldini che si è mostrato deciso a difendere il proprio operato. La vicenda si è sviluppata pubblicamente, attirando attenzione sui rapporti interni alla società.

Nel recente incontro segreto andato in scena all'hotel milanese 'Four Season' con una cerchia ristretta di giornalisti, Gerry Cardinale ha definito Paolo Maldini un "One Man Show". Non si è fatta attendere la reazione dei tifosi rossoneri, che hanno subito manifestato il proprio malcontento per le parole espresse dal proprietario del Milan. Prendere una scelta diversa è lecito, ma attaccare senza motivo una bandiera del club, già licenziato senza alcun ritegno nel 2023, non è accettabile da parte di un uomo che dovrebbe rappresentare il Diavolo. Imbeccato da alcuni giornalisti, Maldini ha replicato senza troppi giri di parole a Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maldini perde la pazienza e replica a Cardinale: “Io un One Man Show? Gli rispondo così …”

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