Borse in diretta prezzo petrolio oggi | Europa in rialzo Milano +2,7% i prezzi di benzina e diesel alla pompa

Oggi i mercati azionari europei registrano rialzi, con Milano che guadagna il 2,7%. Nel frattempo, i prezzi di benzina e diesel alle pompe aumentano. I prezzi del petrolio e del gas subiscono una forte diminuzione, mentre i mercati finanziari mostrano segnali di ripresa dopo un periodo di fluttuazioni. La giornata si caratterizza per questa tensione tra le variazioni dei prezzi e i movimenti degli investimenti.

Intorno a mezzogiorno le borse europee procedono in rialzo, con il prezzo del petrolio in calo. Il Dax guadagna il 2,55%, il Ftse100 l'1,73% e il Cac40 il 2,08%. Tra le migliori Milano dove il Ftse Mib sale del 2,71% a 45.219 punti. Sul listino principale a trainare i rialzi sono Mps (5,15%) e Mediobanca (5,36%). In scia anche gli altri titoli bancari con Unicredit (+5,07%), Bper (+4,78%), Banca Mediolanum (+4,27%), Popolare di Sondrio (+4,23%) e Bpm (+4,09%). Ben comprate anche Prysmian (+4,67%) e Stm (+4,3%). Unico titolo in rosso Eni che lascia sul terreno l'1,52% in scia al calo del greggio. Sul fronte delle materie prime, il petrolio procede in calo con il greggio statunitense scambiato a 87,90 dollari al barile (-7,66%) mentre il Brent oscilla intorno ai 90 dollari (90,70), in calo dell'8,35%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

