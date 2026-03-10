Borse in diretta prezzo petrolio oggi | Europa in rialzo Milano +2,7% i prezzi di benzina e diesel alla pompa

Da xml2.corriere.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i mercati azionari europei registrano rialzi, con Milano che guadagna il 2,7%. Nel frattempo, i prezzi di benzina e diesel alle pompe aumentano. I prezzi del petrolio e del gas subiscono una forte diminuzione, mentre i mercati finanziari mostrano segnali di ripresa dopo un periodo di fluttuazioni. La giornata si caratterizza per questa tensione tra le variazioni dei prezzi e i movimenti degli investimenti.

Intorno a mezzogiorno le borse europee procedono in rialzo, con il prezzo del petrolio in calo.  Il Dax guadagna il 2,55%, il Ftse100 l'1,73% e il Cac40 il 2,08%. Tra le migliori Milano dove il Ftse Mib sale del 2,71% a 45.219 punti. Sul listino principale a trainare i rialzi sono Mps (5,15%) e Mediobanca (5,36%). In scia anche gli altri titoli bancari con Unicredit (+5,07%), Bper (+4,78%), Banca Mediolanum (+4,27%), Popolare di Sondrio (+4,23%) e Bpm (+4,09%). Ben comprate anche Prysmian (+4,67%) e Stm (+4,3%). Unico titolo in rosso Eni che lascia sul terreno l'1,52% in scia al calo del greggio. Sul fronte delle materie prime, il petrolio procede in calo con il greggio statunitense scambiato a 87,90 dollari al barile (-7,66%) mentre il Brent oscilla intorno ai 90 dollari (90,70), in calo dell'8,35%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

borse in diretta prezzo petrolio oggi europa in rialzo milano 27 i prezzi di benzina e diesel alla pompa
© Xml2.corriere.it - Borse in diretta, prezzo petrolio oggi | Europa in rialzo, Milano +2,7%, i prezzi di benzina e diesel alla pompa

Articoli correlati

Borse oggi, i prezzi di benzina e diesel in diretta | Listini positivi, brinda Milano: summit a 3 Italia-Germania-Belgio sull’energiaNell'Ue la «situazione» attuale, segnata da un progressivo abbandono dell'energia nucleare, «deve cambiare», unendo l'atomo e le fonti rinnovabili,...

Benzina, l’Europa è in riserva: perché il prezzo alla pompa resterà alto nonostante il petrolio a basso costoCosta poco e ce n’è tanto: sembra un periodo positivo per chi deve comprare il petrolio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Borse in diretta prezzo petrolio oggi...

Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Ftse Mib perde oltre il 2%. Balza Eni, crolla Stellantis; Wall Street regge l'urto della guerra, Palantir guida i rialzi tech. Milano (-2%) brucia 17 mld; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dell’1% a 44.152 punti. Pesano le banche; Borse, l’Europa evita una nuova disfatta con petrolio sotto i 100$. Milano Milano -0,3%, WS +0,5%.

borse in diretta prezzoIran, le news sulla guerra in direttaLa guerra in Medio Oriente e il permanente blocco nello stretto di Hormuz porta in profondo rosso i mercati Asiatici. I listini europei hanno ridotto le ... repubblica.it

Guerra Usa Iran, Borse europee bruciano 314 miliardi. Vola il prezzo del petrolio, il gas aumenta del 39%Le Borse europee aprono in rosso con la crisi in Medio Oriente a seguito dell'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. Sui mercati aumentano i timori per gli effetti della ... ilmattino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.