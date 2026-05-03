La tramvia per Prato divide FdI | Finanziamenti incerti Pd | Progetto strategico

La realizzazione della tramvia per Prato ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche locali. Mentre il partito di destra ha criticato i finanziamenti, definendoli incerti, il partito di centrosinistra ha invece definito il progetto come strategico per la città. La questione ha portato a un acceso dibattito pubblico, con posizioni opposte tra le diverse fazioni politiche.

Fratelli d’Italia la boccia senza possibilità di appello. Il Pd esprime invece "grande soddisfazione". I giudizi riguardano il progetto di tramvia (o forse è più corretto definirlo metro-treno) presentato in Regione, che collegherebbe Prato e Campi nel primo tratto e Campi e Firenze nel secondo. Con una progettazione di 10 milioni, a carico della Regione, e un costo per la realizzazione dell’opera di quasi 500 milioni. "La mia posizione è fortemente critica – dice il capogruppo di FdI, Roberto Valerio -, incentrata principalmente sull’incertezza dei finanziamenti. Se poi si pensa alla ‘catastrofe’ della perdita di oltre 200 milioni di euro di fondi Pnrr per la linea 4.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tramvia per Prato divide. FdI: "Finanziamenti incerti". Pd: "Progetto strategico" Notizie correlate Tramvia Prato-Campi: "Progetto esecutivo e tracciato: ci siamo". Via ai lavori nel 2028PRATO Un anno di tempo per la progettazione definitiva della tramvia Prato-Campi. Tramvia Firenze-Prato: il progetto del collegamento veloce da Campi. Il percorso. La Regione investe 9 milioni su 489Il collegamento Prato-Campi Bisenzio sarà affidato ad un tram veloce che percorrerà un tragitto di 8,3 km con una frequenza dei mezzi che andrà dai 4... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tramvia Prato – Firenze, ci saranno tre nuovi viadotti; Al via il progetto per la tramvia tra Prato e Campi; Tramvia Prato-Campi, dalla Regione 10 milioni per la gara di progettazione definitiva; Tramvia, via libera alla progettazione della linea Prato-Campi Bisenzio. Banchelli (centrodestra): La tramvia Prato-Campi? Uno spreco enorme di risorse pubblichePRATO - Come Fratelli d'Italia, avevamo già espresso un anno fa insieme ai nostro alleati del centrodestra la nostra contrarietà ad un'opera che ... piananotizie.it Tramvia Prato – Firenze, la Regione punta entro il 2028 ad aprire il cantiere del primo trattoUn giorno importante che segna l’avvio della procedura di gara per arrivare al progetto definitivo della tratta che collegherà la stazione centrale di Prato a Villa Montalvo a Campi Bisenzio e per lo ... firenzetoday.it Prato Nevoso in Piemonte a Natale sotto una nevicata meravigliosa, che magia questo paesaggio con i cartelli stradali sommersi dalla neve.. #montagna #alpi #neve #pratonevoso #piemonte #primavera - facebook.com facebook Il racconto per immagini di questa settimana inizia da qui, verso Prato #propaganda1maggio #propagandalive x.com