In casa Juventus, un vertice d’urgenza sarà convocato nei prossimi giorni con la partecipazione di John Elkann, Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini. La riunione riguarderà questioni societarie e tecniche.

I vertici della Juventus si riuniranno nei prossimi giorni per un delicato summit societario che vedrà la partecipazione dell’amministratore delegato John Elkann, dell’allenatore Luciano Spalletti e del dirigente Giorgio Chiellini. Come rivelato in un’indiscrezione giornalistica diffusa da Sportmediaset, l’incontro si è reso necessario subito dopo le dichiarazioni pubbliche rilasciate da Damien Comolli, il quale ha delineato i futuri assetti del club e le strategie legate alla prossima sessione di calciomercato. Il confronto servirà a gettare le basi per la nuova stagione e a definire i margini di manovra operativi, cercando di compattare l’ambiente torinese in vista dei prossimi impegni sportivi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Alta tensione in casa Juventus: John Elkann convoca un vertice d’urgenza con Spalletti e spunta il ruolo chiave di Chiellini

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