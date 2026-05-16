Newcastle-West Ham domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la sfida tra il Newcastle e il West Ham. La partita rappresenta un momento cruciale per il West Ham, che deve ottenere una vittoria per evitare il rischio di retrocessione, in considerazione della possibilità che il Tottenham possa ottenere un risultato favorevole nel turno successivo. La sfida si svolge in un momento delicato della stagione, con le squadre che cercano di ottenere i tre punti per motivi di classifica e di permanenza nella massima divisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa partita contro il Newcastle sembra una di quelle da vincere a tutti i costi per il West Ham. Una sconfitta potrebbe anche significare la retrocessione senza nemmeno giocare la prossima settimana, qualora il Tottenham ottenga un risultato positivo lunedì a Stamford Bridge. Una vittoria, invece, potrebbe cambiare le sorti della squadra perché, oltre alle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

newcastle west ham domenica 17 maggio 2026 ore 18 30 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Newcastle-West Ham (domenica 17 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Manchester City-West Ham 3-0: gol e highlights | Premier League

Video Manchester City-West Ham 3-0: gol e highlights | Premier League

Sullo stesso argomento

West Ham-Arsenal (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiEccoci all’analisi della partita dell’Arsenal, la terza squadre inglese che in settimana ha staccato i biglietto per una finale europea in una...

West Ham-Arsenal (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Derby a grande intensitàEccoci all’analisi della partita dell’Arsenal, la terza squadre inglese che in settimana ha staccato i biglietto per una finale europea in una...

newcastle west ham newcastle west ham domenicaPronostico Newcastle vs West Ham – 17 Maggio 2026La sfida di Premier League tra Newcastle e West Ham si giocherà il 17 Maggio 2026 alle 18:30 nello storico St. James' Park. Una gara che promette intensità, ... news-sports.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web