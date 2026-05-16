Newcastle-West Ham domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle 18:30 si gioca la sfida tra il Newcastle e il West Ham. La partita rappresenta un momento cruciale per il West Ham, che deve ottenere una vittoria per evitare il rischio di retrocessione, in considerazione della possibilità che il Tottenham possa ottenere un risultato favorevole nel turno successivo. La sfida si svolge in un momento delicato della stagione, con le squadre che cercano di ottenere i tre punti per motivi di classifica e di permanenza nella massima divisione.
Questa partita contro il Newcastle sembra una di quelle da vincere a tutti i costi per il West Ham. Una sconfitta potrebbe anche significare la retrocessione senza nemmeno giocare la prossima settimana, qualora il Tottenham ottenga un risultato positivo lunedì a Stamford Bridge. Una vittoria, invece, potrebbe cambiare le sorti della squadra perché, oltre alle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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[Statistiche] La sconfitta di stasera significa che abbiamo fatto il doppio su sole 3 squadre in questa stagione (Newcastle, Everton e West Ham) reddit
Nelle ultime 10 partite col City, Tijjani Reijnders non ha praticamente mai giocato: vs Everton, 0 minuti vs Burnley, 0 minuti vs Arsenal, 0 minuti vs Chelsea, 0 minuti vs West Ham, 15 minuti vs Nottingham, 0 minuti vs Leeds, 20 minuti. vs Newcastle, 0 minuti vs facebook
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