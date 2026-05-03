Almeria-CD Mirandes lunedì 04 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 20:30 si disputa la partita tra Almeria e CD Mirandes, valida per la Segunda Division. L’Almeria si trova tra le prime posizioni della classifica, cercando di ottenere la promozione diretta, mentre il CD Mirandes si trova in una posizione di lotta per evitare la retrocessione. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si sono diffuse anche le quote e i pronostici relativi all’incontro.

Mentre l’Almeria è nelle primissime posizioni della classifica di Segunda Division, in lotta per la promozione diretta, il CD Mirandes combatte per mantenere la categoria. Solo sette giornate fa, i Jabatos si trovavano a dieci punti dalla zona salvezza dopo la sconfitta casalinga contro il Cadice, con il distacco che sembrava ormai incolmabile, ma i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Almeria-CD Mirandes (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Deportivo La Coruña-CD Mirandes (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno uno per parte al “Riazor”Compresa quella che andrà a concludersi lunedì sera al Riazor, mancano ancora sette giornate alla fine di un campionato apertissimo sia in testa che... Deportivo La Coruña-CD Mirandes (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno uno per parte al “Riazor”Compresa quella che andrà a concludersi lunedì sera al Riazor, mancano ancora sette giornate alla fine di un campionato apertissimo sia in testa che... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: UD Almería - CD Mirandés | pronostico & migliori quote | 04.05.2026; Pronostico Almería - Mirandés: analisi e quote; Almeria-CD Mirandes (lunedì 04 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; UD Almería - CD Mirandés Pronostico e confronto quote 04.05.2026. Un Levriero per la Vita. rhianne · Somewhere Only We Know. Ieri sono arrivati alcuni galgos dai rifugi con cui collaboriamo in Spagna. Ringraziamo di cuore gli adottanti e ringraziamo i 2 rifugi Galgo's Rescue Almeria e 7 Galgos Almería per aver accudito que - facebook.com facebook