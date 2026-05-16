Il tecnico di una squadra di calcio ha invitato i suoi giocatori a mantenere calma e concentrazione prima della partita di domani, prevista alle 16,30 a Montegranaro contro l’Atletico Azzurra Colli. Con un passato che include diverse partecipazioni ai playoff, ha già affrontato situazioni simili e conosce bene le sfide di un incontro decisivo. La partita rappresenta un’occasione per la sua squadra di cercare la qualificazione o di evitare l’eliminazione, a seconda dell’esito.

Mister Mirco Omiccioli, nella sua carriera di allenatore, non è a digiuno di playoff e dunque sa benissimo come si affronta una gara da dentro o fuori come è quella di domani alle 16,30 a Montegranaro contro l’ Atletico Azzurra Colli. Mister, il suo ricordo dei playoff? "Di playoff ne ho fatti diversi, come pure di playout, e sono riuscito a vincerli. Certo è che queste sono gare dove non ci sono favoriti in partenza e cioè si parte alla pari, cinquanta e cinquanta per cento di possibilità. Poi una volta in campo, io credo, la differenza stia soprattutto nella voglia di vincere e noi dobbiamo essere capaci di tirare fuori questa voglia, per tanti buoni motivi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alma, Omiccioli avverte: "Calma e gesso"

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