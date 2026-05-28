Alliste sigilli al chiosco Kaletta | abusivismo e occupazione demaniale
I sigilli sono stati posti al chiosco Kaletta a Alliste per occupazione demaniale e abusivismo. Le irregolarità sulla cisterna e sulla pedana sono state scoperte durante controlli effettuati sul territorio. L’area occupata illegalmente a Capilungo nascondeva strutture e allestimenti non autorizzati, che sono stati rimossi. Il provvedimento è stato adottato dalle autorità competenti per tutelare il patrimonio pubblico e far rispettare le norme di legge.
?? Punti chiave Come sono state scoperte le irregolarità sulla cisterna e sulla pedana? Cosa nascondeva esattamente l'area occupata abusivamente a Capilungo? Chi dovrà rispondere delle violazioni penali e amministrative accertate? Quali saranno i prossimi provvedimenti per ripristinare la legalità sul litorale??? In Breve Sequestrati 300 metri quadrati di area demanale presso la località Capilungo. Opere non conformi includono una pedana per cisterna idrica fuori terra. Area utilizzata abusi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Abusi edilizi in un chiosco e area demaniale occupata: sigilli a 300 metri quadratiSono stati apposti i sigilli su un’area di circa 300 metri quadrati, che include un chiosco e una zona demaniale occupata illegalmente.
Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel VolturnoNella zona del litorale domitio, le autorità hanno eseguito un’operazione contro l’abusivismo demaniale, con il sequestro di circa 80 immobili tra...
Argomenti più discussi: Chiosco abusivo e parcheggio su spazio demaniale, sigilli al bar sul litorale: deferito il titolare; Sequestrata struttura turistica sul litorale salentino.
Abusi edilizi in un chiosco e area demaniale occupata: sigilli a 300 metri quadratiControllo della sezione operativa navale della guardia di finanza di Gallipoli presso una struttura in località Capilungo. Contestate difformità nelle opere realizzate, ma anche l’uso non autorizzato ... lecceprima.it
Chiosco bar abusivo: scattano i sigilli. Denunciato il titolareALLISTE – Un controllo della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di un chiosco bar nel territorio di Alliste e alla denuncia del titolare per presunte ... corrieresalentino.it