Alliste sigilli al chiosco Kaletta | abusivismo e occupazione demaniale

Notizia in breve

I sigilli sono stati posti al chiosco Kaletta a Alliste per occupazione demaniale e abusivismo. Le irregolarità sulla cisterna e sulla pedana sono state scoperte durante controlli effettuati sul territorio. L’area occupata illegalmente a Capilungo nascondeva strutture e allestimenti non autorizzati, che sono stati rimossi. Il provvedimento è stato adottato dalle autorità competenti per tutelare il patrimonio pubblico e far rispettare le norme di legge.