Abusi edilizi in un chiosco e area demaniale occupata | sigilli a 300 metri quadrati

Sono stati apposti i sigilli su un’area di circa 300 metri quadrati, che include un chiosco e una zona demaniale occupata illegalmente. Le autorità hanno riscontrato opere edilizie non conformi alle autorizzazioni e l’occupazione abusiva di un’area pubblica senza i permessi richiesti. Sono stati sequestrati i beni e avviate le procedure amministrative e legali previste per le violazioni riscontrate.

ALLISTE – Opere non conformi a quanto autorizzato e occupazione abusiva di un’area demaniale e interventi privi dei necessari titoli. Sono le contestazioni emerse nel corso di un controllo eseguito dai militari della Sezione operativa navale della guardia di finanza di Gallipoli presso “Kaletta”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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