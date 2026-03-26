Nella zona del litorale domitio, le autorità hanno eseguito un’operazione contro l’abusivismo demaniale, con il sequestro di circa 80 immobili tra stabilimenti balneari, aree recintate e strutture abusive. Le procure di Santa Maria Capua Vetere e Napoli hanno reso noti i risultati delle verifiche condotte nelle località di Castel Volturno, Mondragone e Sessa Aurunca.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Procura Generale di Napoli illustrano i risultati delle operazioni su Castel Volturno, Mondragone e Sessa Aurunca: sequestri di stabilimenti balneari, aree recintate illegalmente e strutture abusive. Liberata un'area demaniale di 14mila mq. Un'azione coordinata e sistematica contro l'abusivismo sul demanio marittimo del litorale domitio. I risultati delle operazioni condotte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sotto le direttive della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa congiunta. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel Volturno

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