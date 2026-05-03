Stramilano 2026 la fanfara dei bersaglieri prima della partenza della non competitiva

A Milano si è riaccesa la tradizione della Stramilano, giunta alla sua 53ª edizione. Circa 62.000 persone si sono iscritte alla corsa non competitiva, che ha preso il via con una fanfara dei bersaglieri. Le strade della città sono state animate da questa grande partecipazione, con i partecipanti pronti a partire sotto il cielo di una mattina primaverile.

Per le strade di Milano torna la Stramilano, con l’edizione numero 53 che ha visto iscriversi circa 62mila persone. Nelle immagini la partenza delle corse non competitive (rispettivamente di 5km e 10 km) anticipata dall’immancabile esibizione della fanfara dei Bersaglieri. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stramilano 2026, la fanfara dei bersaglieri prima della partenza della non competitiva Notizie correlate "La via dei borghi marscianesi", arriva la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanzaPresentata a palazzo Donini la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanza “La via dei borghi marscianesi”, in programma... Leggi anche: Fantasanremo 2026, è stata una partenza col botto: la classifica della prima serata Contenuti di approfondimento DIRETTA STRAMILANO 2026 | Mark Kiptoo e Chepkemoi Sang sono i vincitori! (oggi domenica 3 maggio)Diretta Stramilano 2026 streaming video tv: cinquantaduesima edizione della celebre corsa che nel tempo è diventata una mezza maratona. ilsussidiario.net Stramilano 2026: la mappe dei 3 percorsi e le strade chiuse. Chiusa la fermata del metrò in DuomoTre differenti gare: la mezza maratona, la 10 chilometri e la 5 chilometri. Madrina dell’evento la pattinatrice di velocità italiana Francesca Lollobrigida ... ilgiorno.it