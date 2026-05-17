190° anniversario dalla fondazione dei Bersaglieri risuona la ' Fanfara' nel centro storico della città

Da anconatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, il centro storico di Osimo si è animato grazie alla presenza dei Bersaglieri, che hanno partecipato a una manifestazione in occasione del 190° anniversario della loro fondazione. La fanfara ha risuonato tra le vie della città, attirando l’attenzione dei cittadini e degli appassionati. La celebrazione ha visto la partecipazione di diverse forze militari e di un pubblico interessato a conoscere più da vicino questa unità storica del nostro Paese.

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OSIMO - Ieri pomeriggio i Bersaglieri hanno animato il centro storico di Osimo con una manifestazione organizzata in occasione del 190° anniversario della fondazione della loro istituzione, uno dei Corpi più amati e rappresentativi della storia italiana. In rappresentanza del Comune di Osimo la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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