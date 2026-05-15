Nella regione Campania è stata emessa un’allerta meteo che prevede temporali intensi e il rischio di grandinate nelle prossime ore. Le autorità hanno diffuso indicazioni per la popolazione e le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di bisogno. Le previsioni indicano piogge abbondanti e raffiche di vento, con possibili danni alle strutture esistenti. Le verifiche sulle condizioni climatiche proseguono e si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore Giallo valida da mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 16 maggio. Questa decisione è stata presa in seguito alle valutazioni effettuate dal Centro Funzionale riguardo agli scenari meteorologici attuali e alla loro probabile evoluzione. In questo frangente, si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi in alcuni settori. L’intensità dei fenomeni potrebbe variare notevolmente, rendendo necessaria un’attenzione particolare. Tra le condizioni previste, si segnalano venti forti provenienti da ovest, con possibilità di raffiche intense. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Allerta meteo in Campania: temporali e rischio grandine in arrivo, massima attenzione!

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