Allerta meteo arancione e gialla domani 11 aprile in Abruzzo e Molise | le zone interessate

Domani, 11 aprile, in alcune aree di Abruzzo e Molise è prevista un’allerta meteo di livello arancione e giallo. La Protezione Civile ha emesso un avviso che segnala il rischio idraulico e idrogeologico in specifiche zone delle due regioni. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli delle aree interessate.

La Protezione Civile ha valutato per sabato 11 aprile una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su alcune zone di Molise e Abruzzo. Inoltre è allerta meteo arancione per rischio valanghe per alcune zone appenniniche in Abruzzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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