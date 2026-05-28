Allerta Meteo forte temporale si sta per abbattere sull’Italia Ecco dove

Un forte temporale sta per colpire diverse zone dell’Italia, con piogge intense e raffiche di vento. Le allerte meteo sono state emesse per alcune regioni, dove si prevedono nubifragi e possibili allagamenti. La perturbazione si sta muovendo velocemente, interessando principalmente le aree settentrionali e centrali. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione. Nessun dettaglio sulle aree specifiche o sui tempi di arrivo della perturbazione.

La complessa transizione stagionale che caratterizza la fine del mese di maggio manifesta un temporaneo ma significativo cedimento della struttura di alta pressione che, nel corso dei giorni precedenti, aveva garantito condizioni di diffusa stabilità atmosferica e un sensibile incremento termico sull’intero territorio nazionale. La progressiva infiltrazione di correnti d’aria più fresca e instabile alle quote medie della troposfera interagisce in modo marcato con lo strato d’aria caldo e umido preesistente nei bassi strati, determinando una spiccata destabilizzazione della colonna d’aria. Sulla base di tali presupposti fisici, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, istituendo una allerta meteo gialla per la giornata di venerdì 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Allerta urgente!! Forte tempesta invernale in tutta Italia: forti nevicate, pioggia e grandine

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